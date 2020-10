’s Avonds geen alcohol meer in hotels

DEN HAAG- Hotels mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Maandag is er meer duidelijkheid over eventuele persconferentie.

Ook mag de drank dan niet meer worden geleverd via roomservice. Deze aanscherping van de coronamaatregelen gaat meteen vrijdagavond in, meldt een woordvoerder vrijdag namens het kabinet. Het kabinet trekt daarmee één lijn met het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur.

Maandag meer duidelijkheid over eventuele persconferentie

Het is nog niet zeker of premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag weer een persconferentie geven over de aanpak van het virus en het aantal besmettingen. De Jonge geeft aan hier maandag waarschijnlijk meer over te weten.

Nieuwste coronacijfers

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 155 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 23 meer dan gisteren, toen waren het er 132. De 155 besmettingen zijn net iets meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in Súdwest-Fryslân (23). Daarna komt Leeuwarden met 21.

In Fryslân is het afgelopen etmaal één nieuw sterfgeval gemeld, het gaat om een inwoner van Smallingerland.

Landelijk zijn er voor het eerst meer dan 10.000 besmettingen vastgesteld in één dag. Het waren er 10.007.