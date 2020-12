Rutte: “Sluit niet uit dat we voor de kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregelen"

DEN HAAG- Er is geen ruimte om de coronamaatregelen te verruimen. Dat zei premier Rutte dinsdagavond bij de persconferentie van het kabinet. Dat betekent onder andere dat het maximale aantal gasten in huis op drie op een dag blijft staan. "Dat is een hard gelag, we hadden het zo graag anders gewild", zei Rutte. “We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", aldus de minister-president.

Het aantal besmettingen gaat de laatste dagen snel omhoog. "Ik sluit niet uit dat we voor kerst bij u terug moeten komen met strengere maatregels. We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", zo zei de minister-president vanavond in de persconferentie.

Proeven in januari voor cultuur en sport

“Er komt in januari een proef met theatervoorstellingen voor meer publiek”, zei premier Mark Rutte bij de persconferentie over het coronavirus. Ook wordt er gekeken naar het toelaten van grotere groepen supporters bij lokale voetbalwedstrijden.

Uit het experiment moet blijken wat nodig is om dit soort evenementen door te laten gaan, of er meer kan wanneer er getest wordt en wat in de praktijk haalbaar en verantwoord is, zo zegt de premier.

Verder komt er extra geld voor jongeren 'met een plan' voor speciale activiteiten, zoals een theatervoorstelling of het maken van een film. "Ook gaat het OMT onderzoeken of de leeftijdsgrens bij trainingen voor teamsporten opgerekt kan worden naar 27 jaar. Nu is dat 18 jaar."