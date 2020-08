DEN HAAG-"Het aantal besmettingen neemt al een aantal weken achter elkaar toe en we dreigen de winst te verspelen die we de afgelopen tijd hebben geboekt. Een tweede lockdown willen we niet, en gaat er ook niet van komen." Dat zei minister-president Mark Rutte donderdagavond in de persconferentie over het coronavirus.

Rutte begon de persconferentie met een steunbetuiging aan de stad Beiroet in Libanon, waar deze week een grote explosie was. Al snel daarna kwam hij bij de oorzaak van het weer oplopende aantal coronabesmettingen. "Steeds meer mensen houden zich niet aan de basisregels. Zorgwekkend is vooral dat de afstandsregel steeds minder wordt nageleefd, ook thuis."

De minister-president had ook een oproep voor de jongeren. "Als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal binnen. Dan ben je een gevaar voor je familie. Corona is niet voorbij, en het is dom om te doen of dat wel zo is. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor anderen."

Verantwoordelijkheid voor burgemeesters

Uit naam van het kabinet kondigde Rutte nieuwe maatregelen af. Er komt een grote verantwoordelijk bij burgemeesters te liggen. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren met een mondkapjesplicht, het afsluiten van parkeerruimte en het aanpakken van winkelstraten. Ook mogen burgemeesters ingrijpen bij voetbalwedstrijden en mogelijk de aanwezigheid van supporters verbieden. Op deze manier kan het coronavirus op regionaal niveau worden bestreden.

Ook de horeca wordt nieuwe maatregelen opgelegd. Zo moeten mensen binnen of op het terras verplicht een zitplaats hebben, moet er worden gereserveerd en moet iedereen van tevoren zijn contactgegevens achterlaten. Als er meerdere besmettingen plaatsvinden bij een gelegenheid, wordt die voor maximaal twee weken gesloten. Dat geldt ook voor musea en attractieparken.

Het is de bedoeling dat de landelijke corona-app op 1 september overal in Nederland werkt.