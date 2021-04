Rode Kruis Fryslân zoekt dringend EHBO-ers voor vaccinatielocaties

FRYSLÂN - Het Rode Kruis is begin maart begonnen met de ondersteuning bij het COVID-19 vaccinatieprogramma van de GGD, op de vaccinatielocatie in Sneek. Er wordt daar 7 dagen per week, 13 uren per dag gevaccineerd. Het Rode Kruis is daarom dringend op zoek naar gecertificeerde EHBO'ers om hulp te bieden bij deze corona inzet.

De EHBO'ers zijn aanwezig bij de ingang van de locatie en bij de wachtruimte na de vaccinatie. Na het toedienen van de vaccinatie moet de gevaccineerde minimaal 15 minuten in een speciaal ingerichte ruimte van de locatie wachten en geobserveerd worden. Het observeren en eventueel handelen als iemand klachten krijgt is de taak van de EHBO'er. Er is op de locatie altijd een arts aanwezig die ook ter beschikking staat voor de hulpverleners.

Er zijn vier diensten per dag, per dienst zijn er drie EHBO'ers aanwezig. Inroosteren kan zelf door op het online platform van het Rode Kruis aan te geven wanneer men kan. Voor aanmelding en informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het Districts Actie Centrum (DAC) van het Rode Kruis in Friesland via dac.friesland@redcross.nl.