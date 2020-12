RIVM: 177 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

De meeste besmettingen werden weer vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (46). Daarna werden de meeste positieve tests afgenomen in Leeuwarden (32) en Noardeast-Fryslân (15).

Er is in De Fryske Marren één persoon opgenomen in het ziekenhuis. Er is het afgelopen etmaal in Noardeast-Fryslân één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft hoog. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8894 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde het RIVM bijna 8800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 51.000 mensen positief getest, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor.