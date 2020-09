Rioolwateronderzoek COVID-19

SNEEK-Het rioolwateronderzoek is uitgebreid naar meer dan 300 meetpunten. Zo wordt het rioolwater van alle mensen in Nederland onderzocht op coronavirusdeeltjes. De testresultaten laten zien hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Niet bij alle mensen die COVID-19 hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting.