Proefles Yoga-light bij Yoga-flows in Sneek

De nummer één voor het functioneel kunnen beoefenen yoga is wel dat je rust kunt vinden, je kunnen overgeven aan houdingen via ademhaling, concentratie en accepteren hoe het is. Deze werking is 2-ledig; je lichaam wordt sterker en soepeler en je geest ontspant.

Soms hoor je van deelnemers dat ze heel graag met yoga door willen gaan maar dat hun lichaam niet meewerkt, bijvoorbeeld door ouderdom of fysieke beperkingen. Ook aangepaste houdingen tijdens een les bieden bij hen geen soelaas. Voor deze mensen wilde ik yoga toch bereikbaar maken en ontwikkelde Yoga-light. Het is een nieuwe toegankelijke vorm met ademhaling, meditatie en lichte houdingen en bewegingen.

Ik testte het uit op mensen uit de doelgroep. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. We maken gebruik van de muur, hoge poefs om op te zitten en kniekussens om je knieën te beschermen. Een heerlijke manier om de vruchten van yoga te plukken op een toegankelijke manier. De deelnemers reageerden enthousiast.

Op 1 en 2 december organiseert Yoga-flows twee keer een proefles om yoga-light uit te proberen. Aanmelden kan via www.yoga-flows.nl