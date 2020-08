Prachtige nieuwe Yoga & Pilates Studio van Joli Vie geopend

SNEEK- Vandaag opende Joli Vie de deuren van haar nieuwe Yoga en Pilates studio zich aan de Zwarteweg 3 in Sneek. Heel wat mensen namen een kijkje in de prachtig ingerichte studio van Jolinde Lampe (Joli Vie). Een droom komt uit!

“Het is vandaag écht een droom die waar wordt. Het begint met een gedachte en op een gegeven moment beginnen de dingen te lopen doordat je durft en in jezelf gelooft. Dan komen er mensen op je pad en precies op het juiste moment wordt er een ruimte vrij gemaakt. Nogmaals een droom wordt waar en ik mag doen wat ik wil. Ik sta er met mijn hele hart in. De grootste uitdaging zal zijn om in mij zelf te blijven geloven, dat ik het kan. Dat ga ik dus nu doen”, aldus een dolgelukkige Jolinde.

Naast de intieme zaal waar de groepslessen yoga en pilates worden aangeboden, springt de ruimte waar de Pilates Reformer wordt gegeven in het oog. Met pilates reformer wordt functionele training gegeven, gericht op de kleine spieren van het lichaam, die de houding verbeteren”, legt Lampe uit.

Groepslessen en Bedrijfsyoga

Volgende week beginnen alle reguliere lessen weer: groepslessen Pilates, Vinyasa yoga en Yin yoga. Maar ook de personal training op de Pilates Reformer is te doen bij Joli Vie.

Voor bedrijven is er een samenwerking mogelijk. Bedrijfsyoga op locatie of vroeg in de ochtend is zo'n mogelijkheid, bedrijven kunnen zich inschrijven bij Bedrijfsfitness Nederland. Wees welkom op de open dag, of stuur een mail naar info@Joli-Vie.nl voor vrijblijvend advies. Joli Vie is ook te bereiken via www.Joli-Vie.nl