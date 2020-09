Ouderen missen de culturele activiteiten van Stichting Vier het Leven

Samen met 2.000 vrijwilligers zorgt Stichting Vier het Leven ervoor dat ouderen uit het hele land onder begeleiding kunnen genieten van theatervoorstellingen, films, concerten en musea. Voor het grootste deel van de ouderen is uitgaan met Vier het Leven op dit moment helaas nog niet mogelijk. “De gezondheid van onze gasten, met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar, staat natuurlijk voorop” vertelt Annerieke Vonk, initiatiefnemer en directeur van Vier het Leven. “Toen uitgaan niet meer mogelijk was, zijn we direct aan de slag gegaan om met onze deelnemers in contact te blijven. We hebben belteams opgericht om een luisterend oor te bieden. Veel gasten hebben het er moeilijk mee dat ze niet met ons op stap kunnen gaan en thuis in isolement zitten. Een wekelijks praatje via de telefoon met onze vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd”. Daarnaast deelt de stichting via een culturele nieuwsbrief, social media en de website regelmatig actuele culturele tips. Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat zij dit enorm waarderen: “Als je aan huis gebonden bent is dit een geweldige manier om het binnenblijven op te vrolijken” en “Dit doet een mens goed in deze moeilijke tijd.” Ook heeft de stichting de afgelopen maanden ‘cultuur aan huis’ verzorgd, intieme muzikale optredens op locatie.

Willeke Alberti

Een aantal maanden geleden is zangeres Willeke Alberti toegetreden tot de belteams. Zij belt regelmatig met een aantal gasten van Vier het Leven om hen een hart onder de riem te steken. “Mijn moeder is vaak met vrijwilligers van Vier het Leven mee uit geweest naar het theater en genoot daar enorm van. Ik draag Vier het Leven dus al jaren een warm hart toe” In een uitgebreid interview vertelt zij onder meer over haar ervaring als bel-vrijwilliger en benadrukt in deze Week tegen Eenzaamheid nogmaals hoe belangrijk het is om voor elkaar te zorgen en belangstelling te tonen. Dat kan al heel eenvoudig door de vraag te stellen “Hoe gaat het met je?”

Het hele interview met Willeke Alberti is terug te lezen op de website van Vier het Leven: 4hetleven.nl.