Organisatie SamenLoop Sneek-SWF komt met nieuw evenement

SNEEK- Op 6 april publiceerde de KWF op de eigen website het bericht met de mededeling dat deze organisatie, die geld inzamelt voor kankeronderzoek, stopt met de SamenLoop voor Hoop. SamenLopen werden de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. De editie Sneek (2016) was één van de succesvolste met een resultaat van € 200.000,00.

De organisatie van de SamenLoop Sneek-SWF was al van plan om in 2022 een evenement te organiseren en gaat gewoon door met de voorbereidingen. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen wordt binnenkort een datum bekend gemaakt. Tevens komt er dan ook meer nieuws naar buiten over de exacte plannen.

12 uur

Duidelijk is dat het nieuwe evenement plaats gaat vinden in de gehele gemeente Súdwest-Fryslân, dat de medewerking van alle inwoners van jong tot oud zal worden gevraagd, dat het 12 uur gaat duren en dat de opbrengst niet alleen bestemd is voor onderzoek naar kanker maar ook voor onderzoek naar andere levensbedreigende ziektes.

Meer nieuws volgt binnenkort!