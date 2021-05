Opnamestop cardiologie Antonius Ziekenhuis Sneek opgeheven

SNEEK- De opnamestop voor de afdeling Cardiologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek is weer opgeheven. Deze opnamestop, voor patiënten met cardiologische klachten, werd op 2 mei jongstleden afgekondigd, omdat drie patiënten op de afdeling Cardiologie positief getest werden op COVID-19.

Tegelijkertijd is een uitgebreid contactonderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat de afdeling Cardiologie vrij is van COVID-19. De drie besmette patiënten worden nu in isolatie verpleegd. Naasten van patiënten op de afdeling Cardiologie kunnen vanaf nu weer op bezoek komen bij hun naasten, natuurlijk met in achtneming van de bekende COVID-19 maatregelen.