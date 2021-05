Opnamestop cardiologie Antonius Ziekenhuis Sneek door COVID-19 besmetting

Ook alle overige patiënten van de afdeling Cardiologie zijn getest. Zij werden negatief getest. Uit bron- en contactonderzoek kwam één andere patiënt naar voren die in contact is geweest met één van de COVID-19 patiënten. Deze persoon verblijft nu thuis in quarantaine. Artsen en medewerkers die op de afdeling Cardiologie hebben gewerkt of de komende dagen nog ingeroosterd worden, zijn inmiddels grotendeels getest.