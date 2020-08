Onbeperkte Elfstedentocht eerste Friese coronaproof sportevenement

SNEEK- It giet oan: de Onbeperkte Elfstedentocht wordt het eerste coronaproof sportevenement in Friesland. Van woensdag 23 september tot en met zondag 27 september organiseert Stichting SandyMoveS deze Elfstedentocht voor mensen met een chronische aandoening of beperking.

De Onbeperkte Elfstedentocht wordt een evenement waarbij mensen die vaak aan de zijlijn staan, nu in de spotlights worden gezet. Organisator Sandy Krijnen: “We willen mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat zij deelnemen aan sportevenementen, de kans geven om de iconische Elfstedentocht in het prachtige Friesland af te leggen.”

Persoonlijke doelen

Deelnemers aan de Onbeperkte Elfstedentocht doen mee op hun eigen niveau en werken aan persoonlijke doelen. Zo kunnen ze de gehele afstand van ruim 200 kilometer in 5 dagen afleggen, maar is er ook de mogelijkheid om één dag mee te doen of zelfs 100 meter of minder af te leggen. Of die afstand nu wandelend, op een handbike, e-bike, rolstoel, exoskelet of welke manier dan ook wordt afgelegd, de keuze is aan de deelnemer.

Coronaproof evenement

Uiteraard zorgt het coronavirus voor enige aanpassingen in de organisatie van het evenement. Toch vindt Stichting SandyMoveS het wel belangrijk om het evenement door te laten gaan. “Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat we samen een leuk en positief evenement neerzetten. Het doel is dan ook dat we in Friesland laten zien op wat voor manier we zo’n evenement coronaproof neer kunnen zetten,” aldus Sandy. Daarbij vraagt de organisatie toeschouwers om vooral te komen aanmoedigen, maar natuurlijk op anderhalve meter afstand van elkaar. Sandy: “Laten we het eerste evenement dat in Friesland weer plaatsvindt met elkaar tot een groot succes brengen!”

Stichting SandyMoveS

Stichting SandyMoveS is opgericht door Sandy Krijnen Zij kreeg in 2009 de diagnose MS en een paar jaar later zat zij buitenshuis in een rolstoel . Dankzij de juiste leefstijlaanpassingen fietste ze in 2018 van Friesland naar de Middellandse Zee en herstelde ze van diverse klachten. Met Stichting SandyMoveS wil ze anderen ook de kans geven om inzicht te krijgen in hoe leefstijlaanpassingen kunnen zorgen voor een gezonder en fitter lichaam. Hiervoor heeft Sandy de Leefstijlhuismethodiek ontwikkeld. Met evenementen zoals de Onbeperkte Elfstedentocht zamelt Stichting SandyMoveS geld in deze methodiek verder te kunnen ontwikkelen . Tevens is het voor deelnemers mogelijk om een persoonlijk goed doel in te brengen waarvoor zij zich laten sponsoren.

Aanmelden

Voor meer informatie, inschrijving als deelnemer, inschrijving als vrijwilliger of voor een donatie; ga naar www.onbeperkteelfstedentocht.nl

In de papieren GrootSneek, die deze week verschijnt, een uitgebreid interview met Sandy Krijnen!