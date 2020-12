Noordelingen beloven gehoorzaamheid mondkapjesplicht

SNEEK- Een overgrote meerderheid van de inwoners van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is van plan zich te houden aan de mondkapjesplicht, die morgen ingaat. De regionale omroepen, waaronder Omrop Fryslân, in de vier provincies hebben daar onderzoek naar laten doen. Het gaat volgens de omroepen om een representatief onderzoek.

Nu is het al zo dat ruim driekwart van de noorderlingen zegt zich te houden aan het kabinetsadvies om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes. Uit het onderzoek komt naar voren dat dat toeneemt naar 85 procent als het advies morgen overgaat in een plicht waarop een boete van 95 euro staat. Het draagvlak voor de mondkapjesplicht is het grootst in Drenthe, namelijk 88 procent.