Nog zes azc-bewoners positief getest, totaal 28 mensen besmet

SNEEK-UPDATE Locatiemanager Benny Schonewille liet het volgende nog weten: "Een groep van zo'n 100 mensen is niet getest , omdat zij op het moment van testen niet aanwezig waren op de locatie. Zij waren al eerder vertrokken uit het centrum." Dat kon omdat op dat moment nog geen meldplicht was in verband met de corna uitbraak. Ook de 40 medewerkers zijn getest. Het is dus niet zo dat er maar 100 mensen zijn getest! Al de bewoners zijn getest!

Er zijn nog zes bewoners van het AZC in Sneek positief getest op het coronavirus. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in een persconferentie over de corona uitbraak in het asielzoekerscentrum in de Noorderhoek van Sneek. Het centrum werd vrijdagmiddag op slot gezet en het afgelopen weekend zijn er testen afgenomen. Ook bewoners zonder gezondheidsklachten zijn getest. Die waren allemaal negatief.