Nieuwe CT-scan Antonius Ziekenhuis

SNEEK- Op iets ongebruikelijke manier is gisteren een nieuwe CT-scan gearriveerd bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Dankzij een succesvolle hijsactie is de CT-scan in het ziekenhuis getild en naar de afdeling radiologie gebracht. Uiteraard onder nauwkeurige begeleiding van experts. De nieuwe CT-scan zorgt ervoor dat het ziekenhuis weer is voorzien van de nieuwste technieken en klaar zijn voor de toekomst. Vanaf 16 november is de CT weer volop in bedrijf.