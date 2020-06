Nieuw seniorencomplex in Wommels gaat Nij Walpert heten

De prijsvraag was uitgeschreven door zorgorganisatie Patyna, de verhuurder van Nij Walpert. Er kwamen zo'n 75 potentiële namen binnen. Een commissie heeft alle inzendingen bekeken. Uit deze selectie koos Patyna de naam Nij Walpert. De geschiedenis van de naam en de verbinding met woonzorgcentrum Nij Stapert, ook een locatie van Patyna in Wommels, gaf de doorslag.



Geschiedenis van de naam



"De naam is ontleend aan een oude plaatselijke legende over twee edelmannen, Agge en Bokke",

vertelt Cor Valkema. "Beide streefden naar de hand van de edelvrouw Bertha. Bertha's vader besliste

dat er een gevecht te paard moest komen. Degene die het langst te paard bleef zou winnen en trouwen met Bertha. Toen het paard van Bokke viel (valpeerd, later walpert) was de strijd ten einde. Het paard van Agge bleef staan (stapeert, later stapert). De terpen waar beide mannen woonden werden daarna Stapert en Walpert genoemd. Agge en Bokke, Stapert en Walpert horen bij Wommels. Net als het woonzorg-centrum en het nieuwe seniorencomplex. En zo is de legende van Agge en Bokke rond."



Nog enkele appartementen beschikbaar



In het appartementencomplex, eigendom van vastgoedontwikkelaar Paques - Quattro, komen 18 huurappartementen en een 'dorpskamer' voor 'moetsje en ferdivedaasje'. Patyna biedt de nieuwe bewoners wonen met een plus. Ze huren niet alleen een appartement, ze kunnen ook rekenen op ondersteuning. Een paar uurtjes per week is er een gastvrouw aanwezig voor passend advies voor wanneer dat nodig is. De planning is dat het complex eind 2020 wordt opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie: www.patyna.nl.