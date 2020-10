Nieuw dagrecord in Fryslân: 179 vastgestelde coronabesmettingen

Dat zijn er 65 meer dan zaterdag. Het is een nieuw dagrecord. De meeste nieuwe besmettingen zijn in de gemeente Leeuwarden. Daar zijn 52 mensen positief getest op het virus. In Súdwest-Fryslân waren het er 24. Er zijn de afgelopen 24 uren geen mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis en ook zijn er geen nieuwe sterfgevallen gemeld.