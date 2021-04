Nieuw boek van Marjolein Visser verschenen over de laatste levensfase

SNEEK- Gisteren is er een nieuw boek van oud-Sneekse Marjolein Visser verschenen: ‘Zullen we samen…?’ Het boek gaat over en voor mensen die (noodgedwongen) bezig zijn met de laatste levensfase. Het boek is de uitkomst van een reeks voor Visser haar dierbare interviews, uitgevoerd in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht, in opdracht en onder begeleiding van de bijzondere Nathalie van de Loo. Het boek wordt verspreid in hospices en ziekenhuizen maar is ook te bestellen op www.zullenwesamen.nl