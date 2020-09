Negatief zwemadvies Aldegeaster Brekken Oudega ingetrokken

OUDEGA(SWF)- De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft namens de provincie Fryslân met ingang van vandaag, 2 september 2020, het negatief zwemadvies ingetrokken voor zwemlocatie Aldegeaster Brekken in de gemeente Súdwest Fryslân. Het negatief zwemadvies was sinds 26 augustus 2020 ingesteld. De kans op gezondheidsklachten was daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen.

Ondanks dat de zwemwaterkwaliteit is verbeterd, voldoet het water nog niet geheel aan de gestelde norm voor blauwalgen en bestaat er een gering gezondheidsrisico. Dit betekent dat het negatief zwemadvies is vervangen door een waarschuwing voor blauwalgen. Op de borden bij de zwemgelegenheid staat aangegeven dat er een waarschuwing voor blauwalgen geldt.

Zwemwatertelefoon

De zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 van de provincie Fryslân is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Via dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kun je stellen per e-mail via zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie staat ook op de borden bij de officiële zwemlocaties en is te raadplegen via www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp.