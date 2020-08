Negatief zwemadvies Aldegeaster Brekken

Blauwalgen

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren, maar bacteriën. Als je in aanraking komt met blauwalgen of als je die bij het zwemmen binnenkrijgt, kun je last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen.

Ben je in aanraking geweest met blauwalgen? Spoelt je dan goed af onder de douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen in oppervlaktewater). Ook honden kunnen last krijgen van blauwalgen. Laat je hond daarom niet in water zwemmen wanneer daar blauwalgen zijn.

Zwemadvies

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen.

Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. Op een bord bij de zwemwaterlocatie wordt het advies gegeven om niet te gaan zwemmen met daarbij de reden.

Informatie

De zwemwatertelefoon (058) 292 56 50 van de provincie Fryslân is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Via dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kun je stellen per e-mail via zwemwater@fryslan.nl. Actuele informatie staat ook op de borden bij de officiële zwemlocaties en is te raadplegen via www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp.