Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

FRYSLÂN- De plicht om mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes gaat in op 1 december. Daaronder vallen onder andere publieke delen van overheidsgebouwen, winkels, theaters, musea, station en horecagelegenheden.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel. In gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Dit staat in de regeling die het kabinet donderdag naar de kamer heeft gestuurd.

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Voor het niet dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes is de boet 95 euro. Door de hoogte van de boete krijgen mensen geen strafblad.