Mondkapje verplicht voor medewerkers en bezoekers Patyna

“Vanaf vrijdag 2 oktober dragen al onze medewerkers en vrijwilligers een mondkapje binnen onze woonzorglocaties. Zij dragen dit wanneer er contact is binnen anderhalve meter met bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, etc. Dit geldt dus voor iedereen waarmee medewerkers en vrijwilligers in contact zijn en ook in openbare ruimtes van de locatie. Bewoners worden niet verplicht een mondkapje te dragen.”

“Bezoekers dragen vanaf vrijdag 2 oktober een zelf mee te brengen mondkapje. Zij dragen het mondkapje in alle openbare ruimtes van onze woonzorglocaties. Buiten de openbare ruimtes mogen zij het mondkapje af doen, mits zij anderhalve meter kunnen bewaren. Daarnaast blijven natuurlijk de bekende hygiëneregels belangrijk”, aldus de zorginstelling op haar website.