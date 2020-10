Mondkapje verplicht bij de Antonius Zorggroep

SNEEK- Vanaf 5 oktober 2020 zijn patiënten en bezoekers in het Antonius Ziekenhuis in Sneek of Emmeloord verplicht een mondkapje te dragen. Voor medewerkers is dit beleid op vrijdag 2 oktober ingegaan, in het Antonius Ziekenhuis en bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. De Antonius Zorggroep doet dit nadat de overheid dinsdag een dringend advies heeft afgegeven over het dragen van mondkapjes in de publieke binnenruimten.