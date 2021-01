Mogelijk te weinig coronavaccins in Antoniusziekenhuis Sneek bij opschaling

SNEEK- In het Antoniusziekenhuis in Sneek is het nog onduidelijk of het vrijdag en zaterdag lukt iedereen een vaccinatie te geven die het ziekenhuis wil vaccineren. In totaal kunnen 205 medewerkers een coronaprik krijgen volgens de landelijke toekenning. Dat is voldoende voor de medewerkers die op dit moment betrokken zijn bij de eerste kritische zorg. Mocht het ziekenhuis genoodzaakt zijn op te schalen, dan wil men ook de medewerkers die dan worden ingezet een injectie geven. Het hangt allemaal af van hoeveel vaccins er uit de flesjes worden gehaald.

Uit de flesjes kunnen volgens de fabrikant vijf doses worden gehaald, zegt ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak. Hij heeft de afgelopen tijd van zes uur 's ochtends tot tien uur 's avonds gewerkt om alles in goede banen te leiden. Het vaccin is slechts vierenhalve dag houdbaar, dus er moet snel worden gehandeld na versturing door RIVM. Mochten de ziekenhuizen om welke reden dan ook vaccins over hebben, dan gaan die naar de andere ziekenhuizen, zodat er niets verloren gaat.

Niet vijf, maar zes prikken

De ziekenhuizen hebben onderling veel contact over de vaccinatie. In een aantal ziekenhuizen bleek gisteren dat er ook wel zes vaccins uit het kleine flesje van 3 ml kunnen. Dat is precieziewerk en daarom zet het Antoniusziekenhuis apothekersassistenten in die veel ervaring hebben op dat gebied en die uiterst nauwkeurig kunnen werken.

"Dit is nog maar het begin"

In eerste instantie worden dus de medewerkers gevaccineerd die op de spoedeisende hulp en op de intensive care werken. Ook worden zoveel mogelijk mensen van de Corona-afdeling gevaccineerd. Het kan problematisch worden als het ziekenhuis meer patiënten moet opnemen op verzoek van de landelijke autoriteiten. Dan zijn er wel bedden en beschermende kleding beschikbaar, maar mogelijk geen medewerkers aan wie een vaccin is toegediend. Voor de zorg heeft dat geen gevolgen, omdat men veilig werkt in met persoonlijke bescherming. Duyvendak: "We moeten erop voorbereid zijn dat er meer patiënten zullen komen. Als de inenting vrijdag en zaterdag achter de rug is, moeten we even bijkomen en dan snel weer verder gaan. Dit is nog maar het begin."

De Antonius zorggroep heeft 3000 medewerkers, inclusief de thuiszorg. Met zes doses per flesje kunnen niet 205, maar 246 personeelsleden een coronavaccin krijgen. Voor de landelijke beoogde groep medewerkers hebben we daarmee voldoende maar we willen natuurlijk zoveel mogelijk medewerkers vaccineren, aldus Duyvendak. Medewerkers die nu geen vaccin kunnen krijgen, komen later aan de beurt.

Andere ziekenhuizen hebben voldoende vaccins

Ziekenhuizen Nij Smellinghe in Drachten en de Tjongerschans in Heerenveen beginnen vrijdag ook met vaccineren. Tot en met zondag worden daar medewerkers ingeënt. Beide ziekenhuizen geven aan dat ze wel over voldoende vaccins beschikken en dat de bereidheid tot vaccinatie erg hoog is.