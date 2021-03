Minder zout meer smaak

Te veel zout leidt op den duur tot chronische nierschade en is daarom noodzakelijk. Volgens de Nierstichting eten Nederlanders gemiddeld een kilo zout per persoon per jaar te veel. Mannen eten gemiddeld 9,7 gram per dag, en vrouwen zo’n 7,4 gram, vors meer dan de aanbevelen hoeveelheid van 6 gram. Ruim 2 miljoen van de Nederlanders loopt hierdoor chronische nierschade op en die aantallen moeten minder, door bijvoorbeeld minder zout te eten, vindt de Nierstichting.

Restaurant Driedaagse in de week van 22 tot 28 maart

Om te bewijzen dat minder zout niets afdoet aan de smaak, doet restaurant Kiem mee met een drie gangen take a way menu. Tijdens de Restaurant Driedaagse in de week van 22 tot 28 maart. De menu’s bevatten Nederlandse klassiekers met een eigen twist. Door gebruik te maken van specerijen, zuren en verse groenten uit het seizoen wisten de studenten het zout te reduceren en toch meer smaak te creëren culinaire hoogstandjes in de allerpuurste vorm, en natuurlijk minder zout.

Restaurant Kiem ROC Friese Poort Sneek

De menu’s zijn per 2 personen te bestellen via https://www.rocfriesepoort.nl/kiemsneek. De menu’s zijn van nog te bestellen voor de volgende data: 22 maart, 23 maart , 24 maart en 25 maart De studenten van Restaurant Kiem hebben het menu voor de Takeaway bekend gemaakt Pastinaaksoep met vadouvan crème, aardappelkaantjes en tuinkers; Jachtschotel van rundvlees met rode kool, aardappelpuree en appelcompote; Griesmeelpudding met stoofpeer in witte wijn en specerijen gestoofd, advocaat en een crumble van Friese dúmkes.

Restaurant KIEM is een leerbedrijf waar zowel particulieren als organisaties terecht kunnen voor lunch en diner. In het restaurant werken koks, gastheren, gastvrouwen en horeca ondernemers/managers in opleiding aan kwaliteitsproducten en gastvrijheid. Alle gerechten worden, volgens de principes van Dutch Cuisine, door de studenten van de opleidingen Horeca onder professionele begeleiding bereid en geserveerd. Het team zorgt ervoor dat u kunt genieten van gerechten met een hoog kwaliteitsniveau in smaak en presentatie. Studenten leren op deze manier in een inspirerende praktijkomgeving alles wat in een echt restaurant ook gebeurt. Het leerproces van deze studenten staat daarbij centraal, waardoor er veel aandacht is voor gastvrijheid, etiquette en kennis over de gerechten.