Meeste patiënten Antonius Ziekenhuis Sneek nu weer via de hoofdingang

Sneek/Emmeloord, 21 september 2020 – Voor de meeste afspraken in het Antonius Ziekenhuis in Sneek kunnen patiënten nu weer via de hoofdingang naar binnen. Wie bij het afnamelaboratorium moet zijn, bijvoorbeeld om bloed te laten prikken, gaat hiervoor nog wel naar de tent rechts naast het ziekenhuis. Ook mensen die voor Fysiotherapie of Revalidatie Friesland komen, gaan niet via de hoofdingang, maar via de gebruikelijke ingang van Revalidatie Friesland, aan de zijkant van het ziekenhuis. Voor afspraken in Emmeloord gebruikt men een van de gebruikelijke ingangen.

Wie een afspraak heeft bij een polikliniek, gaat via duidelijk aangegeven routes naar de aanmeldzuilen. Op de aanmeldzuilen worden vanaf nu ook vragen gesteld over COVID-19 gerelateerde klachten. Mensen die naar het ziekenhuis komen voor bijvoorbeeld de OK, opname in het ziekenhuis of omdat ze op bezoek gaan bij iemand in het ziekenhuis beantwoorden deze vragen bij op een van de nieuwe zuilen bij de ingangen in Sneek. Bij het ziekenhuis in Sneek kan men hiervoor zelfs kiezen voor vragen in de Friese taal.

In Emmeloord hoeven patiënten zich voor een poliafspraak niet aan te melden via een aanmeldzuil. De nieuwe zuilen met daarop de COVID-19 vragen staan wel in de vestigingen in Emmeloord opgesteld.

Om het in het ziekenhuis in Sneek nog gemakkelijker te maken om afstand te houden tot anderen, zijn in de centrale hal speciale schermen aangebracht tussen de aanmeldzuilen en tussen de mensen in de hal en in ’t Roefke (het grand café). Met deze maatregelen wil het ziekenhuis het mensen makkelijker maken om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Lees hier de meest recente informatie met betrekking tot het Antonius Ziekenhuis en het coronavirus: https://www.mijnantonius.nl/corona