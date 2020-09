Medewerker Ielânen positief getest op corona

SNEEK- In de Ielânen (Sneek) is vorige week een medewerker positief getest op het coronavirus. De betreffende medewerker verblijft thuis in quarantaine.

Patyna, de zorginstelling waar de Ielânen onder valt, brengt nu in kaart wie in contact is geweest met de betreffende medewerker. Dit geldt voor zowel medewerkers als bewoners. Alle bewoners worden uit voorzorg getest. Met alle betrokken medewerkers wordt contact opgenomen door de GGD om te bepalen of ze worden getest.

“Door deze positieve test nemen wij het zekere voor het onzekere. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten de afdeling de Pôllen per direct te sluiten voor bezoekers. Het sluiten van de afdeling geldt tot nader orde. Medewerkers van de locatie zijn meteen persoonlijke beschermingsmiddelen gaan dragen”, aldus Patyna in een bericht op haar site.