Marinus van Loon orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut

“Helemaal een mond vol trouwens: orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut en nog meer om uit te leggen, wat ik graag zal doen”, zegt Van Loon. Hij vindt dat best wel eens duidelijk mag worden gemaakt hoe professioneel hij en zijn vakgenoten met de gezondheid van cliënten omgaan.

Waarom wordt iemand therapeut met de onuitsprekelijke titel orthomoleculair?

“Als het aan mij lag, dan had daar ook wel wat eenvoudigers mogen staan dan orthomoleculair therapeut. Aan de andere kant geeft het mij wel steeds de kans om uit te leggen wat het vak inhoudt. Kort samengevat proberen we het menselijk lichaam optimaal te laten functioneren en in balans te laten komen, door alle bouwstoffen aan te bieden die het van nature nodig heeft. Het liefst in de vorm van gezonde voeding, maar soms door een supplement in te zetten.

Chronische klachten van zeer uiteenlopende aard kunnen met goede voeding, een ander levensritme en het weglaten van storende factoren vaak enorm verminderen.

Jaren geleden al toonde de arts William Cortvriendt in het TV MAX-programma ‘Hoe word ik 100’ dat hij met de inzet van voeding en lifestyle zeer opzienbarende resultaten kon behalen bij een groep diabetes II patiënten - en dat op heel korte termijn! Dat zie ik ook in mijn praktijk, waar ik onder andere mensen met overgewicht begeleid.

Maar tot het werkterrein van een orthomoleculair therapeut behoort ook het begeleiden van mensen met fibromyalgie, CVS, ziekte van Crohn, collitis ulcerosa, prikkelbare-darmsyndroom, niet-allergische astma en borelia (lyme). Gelukkig komen er ook in toenemende mate integrale behandelcentra, waar artsen en therapeuten op verschillende terreinen samenwerken om de cliënt gezonder te maken.”

Covid-19 besmetting en preventieve zorg

“Het is me opgevallen dat er de afgelopen maanden veel aandacht was voor de intensieve zorg voor patiënten met Covid-19 besmetting. Die besmetting kan tot ernstige klachten en uiteindelijk ziekenhuisopname leiden. Wat doen we ertegen? We houden nu vooral afstand. Maar waarom is er niet meer aandacht voor het ondersteunen van alle Nederlanders bij het weerbaarder worden tegen een virusinfectie? Want laat duidelijk zijn: ons lijf is in heel veel gevallen in staat om adequaat antwoord te vinden op dit soort uitdagingen. De mensheid gaat tenslotte al een poosje mee. Jammer dat er niet veel meer geïnvesteerd wordt in preventieve zorg. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, verbleken bij de bedragen die de reguliere ziekenzorg nodig heeft. De term gezondheidszorg dekt mijns inziens de lading niet.”

Heeft jouw vak niet een beetje een ‘alternatief’ imago?

“Wel wat ja. Misschien moeten onze vakorganisaties nog meer doen om duidelijk te maken dat erheel veel kwaliteit is in de complementaire zorg. Dat die niet uitsluitend te vinden is in de praktijk van de huisarts en het ziekenhuis. En moeten wij daar ook duidelijk over zijn richting de reguliere zorg. Orthomoleculaire therapie is een geaccrediteerde opleiding: elke therapeut moet van de MBOG, mijn vakorganisatie, bijna zevenduizend uur studeren. Dat staat gelijk aan een HBO- bacheloropleiding. Ik heb bijna vier jaar gestudeerd om alles te weten te komen over voedingen alles wat daar mee samenhangt.

Het is dan triest om te constateren dat slechts aanvullend verzekerden een beroep op complementaire zorg kunnen doen. Daarmee maak je impliciet de toestroom voor de financieel zwaksten heel lastig.”

Hoe kijk jij aan tegen het gebruik van vitaminen? Je hoort nogal eens - onder meer van het Voedingscentrum - dat die niet nodig zijn.

“Daar heeft arts en apotheker Dr. Schuitemaker een interessante column over geschreven op www.ortho.nl. De adviezen van het Voedingscentrum lopen achter de feiten aan en spreken elkaar tegen. Van veel supplementen is op Europees niveau vastgesteld dat ze de weerstand bevorderen. En dat heeft behoorlijk wat onderzoek en bewijsvoering gevergd voordat dat zo gesteld mocht worden.”

En ja, er is in supplementen een scala aan kwaliteiten: van minstens op hetzelfde niveau als medicijnen, tot aan producten die alleen het minimale doen op het gebied van de keuze van ingrediënten en controle op productie en samenstelling en die dus een navenante kwaliteit hebben. Dat vertaalt zich vaak in de prijs.”

Gezondheid is je grootste goed?

“Jazeker! Maar gezondheid is niet alleen maar het ontbreken van ziekte. De Wereld Gezondheids Organisatie) zegt dat gezondheid een toestand is van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. En niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken. Kortom: je moet lekker in je lijf te zitten en om kunnen gaan met de tegenslagen in het leven. Wees je daar altijd van bewust, zonder in de stress te schieten. Geniet van het nu als het kan, en beweeg, letterlijk en figuurlijk mee met het leven. Stop nooit met leren en wees er voor de ander!”

Voor meer info: https://healthforlifesneek.nl en https://www.mbog.nl