Logopedie Sneek: praktijk Spraakmakend Sneek is verhuisd naar Simmerdyk 1

SNEEK- Sinds de zomer van 2020 is Maaike Lanting trotse eigenaar van logopediepraktijk Spraakmakend Sneek. Een mooie stap na 15 jaar ervaring in het prachtige vak en nu bekroond met een nieuwe praktijkruimte: Spraakmakend Sneek zet haar werkzaamheden voort aan de Simmerdyk 1 in Sneek!

De nieuwe locatie is fris, warm en voelt een beetje als thuis. Je voelt je er meteen welkom. Maaike: "Dat past bij ons als team van logopedisten: we willen dat onze cliënten van 2 tot 100 jaar zich welkom voelen. Je mag je hier thuis voelen en jezelf zijn. Door onze persoonlijke benadering en gevoel voor kwaliteit, waarbij we kijken naar de totale persoon die de cliënt is, leveren we elke keer maatwerk.'

Samen up to date

En kwaliteit is belangrijk bij Spraakmakend Sneek. Al sinds de tijd dat Maaike in dienst was bij Akke de Witte, voormalig eigenaar van de praktijk aan de Ooievaarslaan, is bijblijven in het vakgebied een must. Kennis en vaardigheden worden up to date gehouden door middel van bij- en nascholing. Zo is Maaike ondertussen onder andere taal- en dyslexiespecialist en volgt het hele team met grote regelmaat trainingen en opleidingen. 'Ons team is divers, en dat maakt samenwerken zo leuk. We zijn allemaal verschillend maar hebben hetzelfde doel voor ogen: oprecht enthousiast, met dezelfde visie onze net zo diverse cliënten helpen met dat stukje waar zij hulp bij nodig hebben. Wat ons vak zo mooi maakt is dat wij een steentje kunnen bijdragen aan de (communicatieve) redzaamheid van kinderen en volwassenen. Dat is prachtig om samen te doen!'

Enthousiast

Dat Maaike zo enthousiast is over haar vak én de nieuwe praktijk is wel duidelijk. De ontvangstruimte is gezellig, en minstens zo mooi zijn de ruime behandelkamers. 'Heerlijk, die grote ramen en de ruimte waar ik aan tafel of juist op de grond met kleintjes aan de slag kan. Spelletjesjuf, zo word ik ook wel eens genoemd door 'mijn' kinderen. Ja, want alle kinderen die hier komen zijn ook een klein beetje van mij. Bij alle cliënten, jong of oud, kijken we goed naar wie we voor ons hebben en wat diegene bezighoudt in het dagelijks leven. Daar stemmen we onze behandelingen op af, want ik ben ervan overtuigd dat door deze vorm van maatwerk de beste resultaten behaald worden. Dat is onze kracht en naast vakkennis ook bepalend voor kwaliteit!'.

Van oud naar nieuw

Op de Simmerdyk 1 start Spraakmakend Sneek officieel vanaf 1 januari 2021. Gelukkig kunnen ondanks de maatregelen rond corona de behandelingen gewoon doorgaan, desnoods online. 'Maar het liefst ontvangen we iedereen natuurlijk hier, in onze nieuwe praktijk! Het was prachtig werken op de oude stek aan de Ooievaarslaan. Maar wat is het een mooie stap om nu in een nieuw jaar te starten op deze frisse plek!'

Kijk voor meer informatie over Spraakmakend Sneek op www.spraakmakendsneek.nl