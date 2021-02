Lockdown verlengd tot 2 maart

Aanleiding is de Britse variant van het virus,die volgens de premier leidt tot een "onvermijdelijke derde golf". Zondag werd al wel duidelijk dat vanaf 8 februari de basisscholen en ook de kinderopvang weer open gaan. Ook was al uitgelekt dat veel meer winkels weer open mogen voor het afhalen van bestellingen. Dat kan vanaf 10 februari.

Middelbare scholen blijven dicht

Middelbare scholen blijven dicht tot zeker 1 maart.Als ook die weer openen, moet men daar 1,5 meter afstand houden.

Avondklok

Het kabinet gaat vanwege de zorgen over de Britse variant het OMT opnieuw om advies vragen over alle maatregelen tegen het coronavirus. Daarbij hoort ook de vraag of de avondklok, die afloopt op 10 februari, moet worden verlengd.

"We verwachten dat advies eind deze week",zei Rutte."Dan zullen we opnieuw de balans opmaken." Volgens hem is nog niet besloten of de avondklok eventueel zal worden verlengd na 10 februari."We wisten voor deze persconferentie al dat we daar niet over konden zeggen,omdat het minimaal twee weken duurt voordat er iets over het effect is te zeggen",zei Rutte.

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/situatie-rondom-coronavirus-blijft-ernstig-lockdown-wordt-voortgezet