Lemster broers Niels en Sven van de Berg van Zorggroep Hof en Hiem: “Zorg is mensenwerk en werken in de zorg is vooral genieten”

LEMMER - De Lemster broers Niels van de Berg en Sven van de Berg werken beiden voor Zorggroep Hof en Hiem. Ze vertellen hoe ze in de zorg terecht zijn gekomen, wat ze tegen komen in hun werk en hoe ze hun werk beleven. Over één ding zijn ze het roerend met elkaar eens: “Zorg is mensenwerk en als mensenmens betekent werken in de zorg vooral genieten!”

Werken in de zorg kregen Niels (26) en Sven (23) van de Berg met de paplepel ingegoten door hun moeder die altijd prachtige verhalen vol liefde voor het vak had. “Ik heb dan ook geen moment getwijfeld over werken in de zorg”, trapt Sven af. In woonzorgcentrum Suderigge in Lemmer is hij één van de vier broeders die zorg verleent. Twee van hen werkten eerder als timmerman en in de horeca en hebben zich daarna laten omscholen via de inservice-opleiding van Hof en Hiem. Vooral vrouwelijke bewoners vinden het leuk om een man aan hun bed te hebben, weet Sven. “Als ik iets vergeten ben, vergeven ze dit ‘ut jonkje’ graag.”

Van wijkverpleegkundige naar leidinggevende

Sven vond zijn plekje bij Zorggroep Hof en Hiem via zijn broer Niels. “Ik gooide een balletje op bij de opleidingsadviseur: ‘Mijn broer wil ook wel wat in de zorg doen’. Binnen een maand was hij begonnen”, vertelt Niels. Niels zelf had ook een vlotte entree bij Hof en Hiem. “Na mijn opleiding HBO Verpleegkunde stuurde ik een open sollicitatie. Eén dag later werd ik al uitgenodigd voor een gesprek, het zijn hier korte lijnen.”

Vijf jaar lang werkte Niels met veel plezier als wijkverpleegkundige in Lemmer. “Leuk hoor, dan kwam ik over de vloer bij de beppe van een maat van mij.” Sinds december vorig jaar is hij leidinggevende in de Thuiszorgtak van Zorggroep Hof en Hiem. “De ouder wordende mens vind ik interessant. Daar was ik al achter gekomen toen ik stage liep op de afdeling geriatrie in het ziekenhuis in Heerenveen. Ik merk steeds meer, dat ik nu in de goede hoek zit. Dit werk past bij me. Ik vind het leuk om korte lijntjes te hebben met de teams en ook dingen op beleidsmatig niveau te doen.”



Verder kijken dan wat nodig is

Hof en Hiem speelt in op wat mensen nodig hebben en prettig vinden in wonen en welzijn. Niels: ”We zorgen bijvoorbeeld dat mensen met dementie op een verantwoorde en veilige manier thuis kunnen blijven wonen in samenwerking met de mantelzorgers. Dan komen we wat vaker bij iemand langs, doen we samen boodschappen of regelen we dagbesteding.” Om cliënten extra hulpmiddelen te bieden voor persoonlijk contact en welzijn, maakt Hof en Hiem gebruik van zorgtechnologie. Cliënten krijgen een tablet ‘Compaan’, een extra kameraad. “Daar zitten drie knoppen op, eentje om de zorg te bellen, eentje om de familie mee te bellen en eentje om spelletjes mee te doen”, weet Niels.

Persoonlijke ontwikkeling om cliënten beter van dienst te zijn

Zorg en welzijn ontwikkelt zich. Zorggroep Hof en Hiem vindt het belangrijk om medewerkers handvatten te bieden in de vorm van diverse scholingsmogelijkheden om zo cliënten beter van dienst te zijn. Sven: “Ik volg nu de opleiding mbo-V op de Friese Poort. Dat mag ik op kosten van de zaak en deels in werktijd doen. Dat is wel pittig, maar ik heb geen kinderen en ben nog gewend om naar school te gaan. Het werk dat ik doe is heel uiteenlopend en zeer interessant. Het belangrijkste in dit werk is communicatie, je moet het leuk vinden om met mensen om te gaan. Je moet bijvoorbeeld weten, hoe je het beste kunt reageren in een situatie dat iemand boos is. Even uit de situatie stappen, de ander kalmeren door samen een bakje koffie te drinken en echt te luisteren. Ik ben een echt mensenmens. Als ik een praatje heb gehad met een mevrouw en ze voelt zich weer fijn en zit netjes in de kleren, dan geeft dat positieve energie. Mensen hebben behoefte aan een praatje, vooral in deze tijd. En als je Fries kunt spreken wordt dat wel gewaardeerd door bewoners en cliënten.”

In de zorg is het belangrijk dat medewerkers hun vak verstaan en dat een organisatie zorgt dat ze dit werk zo goed mogelijk kunnen doen. Levenslang leren hoort daarom bij het werk, vindt Niels. “Dat geeft een stuk zekerheid, je bent goed voorbereid. Er is bij ons altijd wel een scholing hier of een cursus daar. Kortgeleden hebben de medewerkers van de Thuiszorg een opleiding ‘Dementie achter de voordeur’ gevolgd. Ook bieden we mantelzorgers deze e-learning aan. We zijn altijd op zoek naar hoe we kunnen aansluiten op uiteenlopende behoeften van cliënten.”

Ontdek de zorg bij Zorggroep Hof en Hiem!

Zorggroep Hof en Hiem is altijd op zoek naar medewerkers voor de vier woonzorgcentra en vier kleinschalige woonvormen gevestigd in de gemeente De Fryske Marren. Er zijn ook zeer regelmatig vacatures bij Hof en Hiem Thuiszorg . Alle actuele vacatures zijn te vinden op www.hofenhiem.nl.

Van 22 tot en met 26 maart houdt Zorggroep Hof en Hiem het digitale evenement ‘Ontdek de zorg bij Zorggroep Hof en Hiem’ voor iedereen die interesse heeft in werken, vakantiewerk, leren en stagelopen. Verzorgenden, verpleegkundigen, praktijkopleiders, medewerkers van personeelszaken en opleidingen en natuurlijk (oud-)inservice-leerlingen doen hun best om al jouw vragen te beantwoorden tijdens de live chat en de speeddates.

Speeddates met zorgprofessionals

Maandag 22 maart 13.00 - 17.00 uur.

Dinsdag 23 maart 09.00 - 13.00 uur.

Donderdag 25 maart 19.00 – 21.00 uur.

Live chat via Whatsapp met medewerkers van personeel en opleidingen

Maandag 22 maart tot en met vrijdag 26 maart van 9.00 – 17.00 uur. (telefoonnummer 06 – 55 00 77 25).

Inservice-opleiding

Voor belangstellenden voor werken en leren biedt Hof en Hiem een inservice-opleiding. Via het opleidingstraject worden zij-instromers en herintreders in de gelegenheid gesteld de overstap naar de ouderenzorg te maken. Kijk voor meer informatie over werken en leren bij Hof en Hiem op www.hofenhiem.nl of klik op de QR-code.

tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: Douwe Bijlsma / Gewoan Dwaan