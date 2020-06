Landelijke weggeefactie: Pitch&Putt dankt alle medewerkers in de zorg

Zij nodigen alle zorgmedewerkers gratis uit om de komende tijd gezellig een ontspannen rondje Pitch&Putt te komen spelen. En dat ziet Pitch&Putt ruim, want de uitnodiging is bestemd voor zorgmedewerkers van ziekenhuizen maar ook alle medewerkers in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, huisartsenpraktijken, de thuiszorg, gehandicaptenzorg en meer. Op maandag 11 mei beleefde deze landelijke actie de feestelijke aftrap met de overhandiging van een symbolische cheque aan de medewerkers van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Zorgeloos cadeautje voor alle medewerkers in de zorg Maar wie zijn de harde werkers in de zorg? De ziekenhuizen hebben de laatste weken (terecht) de waardering gekregen die ze verdienen, maar er zijn veel meer zorginstellingen die deze waardering ook meer dan waard zijn. Van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, huisartsen en de thuiszorg tot en met gehandicaptenzorg. Daarom zet Pitch&Putt graag alle medewerkers in de zorg met een cadeautje in het zonnetje.

Feestelijke aftrap in Sneek

Vrijdag 15 mei is de actie feestelijk afgetrapt bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Namens Pitch&Putt Koudum overhandigde Titia Fopma 3.500 vouchers Mente Kroon van de Antonius Zorggroep. De vouchers zijn bedoeld voor alle medewerkers die werkzaam zijn in de zorg in de hele regio Zuidwest Friesland. Hiermee worden alle zorg medewerkers beloond met een gratis rondje Pitch&Putt.

Maar liefst 31.000 vouchers verspreid In de komende dagen verspreidt Pitch&Putt door heel Nederland maar liefst 31.000 vouchers. Voorzien van zowel een bedankje als een link. Via deze link kunnen zorginstellingen extra vouchers downloaden voor al hun collega’s. Dankzij dit gebaar kunnen zij allemaal even de werkdrukte laten voor wat deze is en heerlijk ontspannen met partner, het gezin of collega’s op één van de 13 banen van Pitch&Putt.

Meer weten over Pitch&Putt? Pitch&Putt Golf is golf voor iedereen. Dit maakt Pitch&Putt Golf uniek, want ook zonder golfervaring, mag je er golfen. De golfbaan bestaat uit een kleine 18-holes en is voor elk niveau een uitdaging. Van de afslag tot de vlag, varieert de lengte van de holes tussen 30 en 90 meter. Door deze ‘kleine’ afstanden, is het spel geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. Kijk op www.pitch-putt.nl/koudum