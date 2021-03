Koksopleiding ROC Friese Poort doet mee aan Nierstichting Restaurant Driedaagse

SNEEK- Tijdens de Nierstichting Restaurant Driedaagse bereiden verschillende restaurants in Nederland een lunch en/of diner met aandacht voor pure en verse ingrediënten en minder zout. In de week van 22 tot en met 28 maart vindt het smaakevenement plaats. Dit jaar bieden de restaurants vanwege de huidige sluiting een take away aan. Ook de koksopleiding van ROC Friese Poort doet mee aan deze actieweek. Bestellen van een gerecht of menu kan vanaf 15 maart via restaurantdriedaagse.nl.

Gezond eten verbetert onze weerstand. In deze coronatijd zijn mensen zich hier nog meer van bewust. Toch eten de meeste Nederlanders, vaak zonder het zich te realiseren, te veel zout. Ruim 2 miljoen mensen hebben chronische nierschade. Een groot deel van deze mensen weet dat niet. Zout heeft een belangrijk aandeel in het veroorzaken van nierschade. Dit terwijl bewust met minder zout koken juist meer smaak aan je gerechten geeft.

Studenten koksopleidingen koken in Restaurant Kiem

Naast restaurants doen dus ook horeca-opleidingen mee aan de Driedaagse. Zo doet de koksopleiding van ROC Friese Poort dit jaar mee aan de actieweek. Er wordt door de studenten gekookt in het leerbedrijf Restaurant Kiem op de Harste in Sneek. Binnen de opleiding wordt volgens de vijf principes van Dutch Cuisine (cultuur, seizoen, natuur, ambachtelijk en gezondheid, red.) gekookt. ,,Koken met minder zout ten behoeve van de gezondheid is daar ook onderdeel van”, vertelt coördinerend hoofdocent Gerard Voskuilen.

De koks krijgen tijdens hun opleiding allerlei technieken aangeleerd om te koken met minder zout. ,,Daar zijn we binnen de opleiding al het hele jaar mee bezig, en niet alleen tijdens deze actieweek”, zegt Voskuilen. Zo hebben zijn studenten eerder dit jaar een module doorlopen waarin zij een vijf gangen menu maakten met maximaal 2 gram zout.

Nierstichting Restaurant Driedaagse 22 – 28 maart

Culinaire fijnproevers kunnen zich laten verleiden tijdens de derde editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Bestellen van een take away gerecht of menu kan vanaf 15 maart via www.restaurantdriedaagse.nl