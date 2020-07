LEEUWARDEN- Na een succesvolle eerste editie in 2019, is Knokken met je hart terug. Tijdens het business boxing evenement van Friesland stappen 24 ondernemers, managers en directeuren uit hun comfortzone en duiken in de wereld van het boksen. Op 10 december 2020 nemen zij het tegen elkaar op in de ring met maar één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Hartekind.

De uitdagingen van deze tijd weerhouden organisator Bauke Lodewijk er niet van het evenement te organiseren. “Het succes van de eerste editie vorig jaar is lastig te evenaren, maar we gaan ervoor. Dit jaar betrekken we de hele provincie erbij. We willen zoveel mogelijk mensen in Friesland bereiken met Knokken met je hart.” Allemaal voor het goede doel, want de opbrengst van het gala gaat naar Stichting Hartekind. Dit goede doel ondersteunt medisch onderzoek naar kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Vorig jaar werd Knokken met je hart voor het eerst georganiseerd. Er deden toen zestien boksers mee. Zonder enige ervaring werden zij in drie maanden klaargestoomd voor het boksgala in het Westcord WTC Hotel Leeuwarden. “Het was een geweldig avontuur voor de boksers en het team. Met als klap op de vuurpijl het boksgala waar ook de sponsoren en het publiek een onvergetelijke avond hadden”, vertelt een trotse Lodewijk. Stichting Hartekind kreeg destijds een cheque van maar liefst € 43.786 overhandigd.

Dit jaar wordt grootser aangepakt, er is plek voor 24 boksers. Net als vorig jaar is B.A.V. Frisia trainingspartner in Leeuwarden. Ditmaal onder leiding van hoofdtrainer Piet Rozendaal. “Vorig jaar kwam het overgrote deel van de boksers uit Leeuwarden, maar we willen de hele provincie erbij betrekken. Daarom geven we dit jaar ook trainingen in Heerenveen bij Bronya Boxing en in Twijzelheide bij Boksschool de Wáldhoek”, aldus Lodewijk.

Ondernemers, managers en directeuren die deze uitdaging zien zitten kunnen op dinsdagavond 11 augustus en zondagochtend 16 augustus een proeftraining volgen. Tijdens deze trainingen bij B.A.V. Frisia maken zij kennis met de trainers en is er ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan via telefoon 06-29909200 of e-mail info@knokkenmetjehart. Meer informatie over Knokken met je hart is te vinden op de website: knokkenmetjehart.nl.