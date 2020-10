Kaasboer Siebren in actie voor borstkankeronderzoek tijdens Pink Ribbon-maand

Sint Nicolaasga- Aukje Visser (58) uit Sint Nicolaasga werd eind 2012 getroffen door borstkanker. Ze overwon de ziekte, na anderhalf jaar ‘overlevingsmodus’ met operaties, bestralingen en chemokuren. Inmiddels vent ze weer volop versproducten voor Kaasboer Siebren in de Noordoostpolder en Gaasterland. Ze spreekt nuchter over de ziekte, die haar leven van de één op de andere dag op de kop zette. Haar werkgever Kaasboer Siebren haakt met een actie aan op de Pink Ribbon-maand. “Eén op de zeven vrouwen wordt door borstkanker getroffen. Daarom ben ik blij dat we hier op deze manier aandacht voor vragen.”

Directeur Menno Dijkstra van Kaasboer Siebren vindt het niet meer dan logisch om in actie te komen, vooral omdat het bedrijf borstkanker van zo dichtbij heeft meegemaakt. Voor Aukje Visser, die al dertien jaar versproducten vent met de kenmerkende geelgroene bus, kwam de ziekte als een donderslag bij heldere hemel. “Deed kanker maar pijn, zeg ik wel eens. Ik werkte vier dagen in de week en maakte lange dagen en was hartstikke fit”, blikt ze terug. De inwoonster van Sint Nyk ontdekte zelf in 2012 een bobbeltje in haar borst. “Mijn dochter heeft een medische achtergrond. Voor haar was meteen duidelijk dat het geen verrekte spier of beurse plek was.”

De huisarts verwees Visser door naar het ziekenhuis, waarna snel duidelijk werd dat het een kwaadaardige vorm van borstkanker was. “Foute boel. Vanaf dat moment word je geleefd. Je gaat van afspraak naar afspraak. Eerst een operatie dan om de zeven weken bestralen, menig chemokuren. Dat hakt er wel in. In het begin was ik stoer. Op een gegeven moment onderwierp mijn dochter me aan een psychologisch testje. Wat moest ik over mijn hoofd dragen als ik kaal zou worden? Ik antwoordde heel stoer een petje of een mutsje. Toen zij zei dat met een gek hoofddeksel de ogen helemaal op mij gericht zouden zijn, drong de koude werkelijkheid tot mij door. De eerste keer dat je dan met een hand vol haren staat en als de tondeuse over het hoofd moet, is pittig.”

Visser is enorm blij dat ze op de deskundige oncologie-afdeling in het Antonius-ziekenhuis in Sneek terechtkwam. “Toch moet het lichaam het doen. Als het nieuws komt dat je kanker hebt, dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Ik ben over het algemeen vrij nuchter, maar ik ben in mijn familie mijn moeder op jonge leeftijd aan kanker verloren en ook twee broers en een zus. Zou ik dan de vijfde uit het gezin zijn? Het leven is dan gewoon keihard.” Het werd voor Visser een lange emotionele strijd. “Maar ik wilde er vol voor gaan. Ook omdat mijn dochter en schoondochter in die tijd zwanger waren. Ik wilde vechten voor mijn kleinkinderen.”

Inmiddels is Visser al ruim vijf jaar schoon. De waarden zijn keer op keer goed, toch ervaart de nuchtere Friezin nog altijd de spanning bij iedere controle en als ze iets vreemds in haar lichaam voelt. “Gelukkig erkent mijn huisarts de onzekerheid. Het moment dat je schoon wordt verklaard is een geluksmomentje. Het heeft soms gevoeld alsof je tegen een onoverwinnelijke tegenstander aan het vechten bent. Het klinkt misschien hard, maar ik zag mezelf al in een kistje liggen voor de stoet uit. Het leven na de kanker is enorm veranderd. Ook persoonlijk. Je bent niet meer zo onbevangen, als voorheen. De wereld ziet er totaal anders uit. Ik geniet meer van de kleine dingen.”

Visser werd vanwege de periode met borstkanker anderhalf jaar lang bij Kaasboer Siebren gemist. Toen ze weer langzaam aan het werk ging, waren er klanten die bij het weerzien, stonden te huilen. “Ze dachten dat ze mij nooit meer zouden zien.”

Voor de collega’s bij Kaasboer Siebren staat de zwarte periode met Aukje Visser nog haarscherp op het netvlies. Er is ook geen moment twijfel geweest om bij de Pink Ribbon-maand aan te sluiten. In die periode worden verschillende producten met flinke korting verkocht, waarbij er per product een donatie aan Pink Ribbon wordt gedaan. Zes toeleveranciers werken aan de actie mee. Blikvanger is een roze kaas. “We hebben borstkanker van dichtbij meegemaakt. We hebben bij onze collega gezien wat kanker voor impact op het leven heeft”, legt Menno Dijkstra uit, “Daarom willen we, waar het kan, één keer per jaar een actie zoals deze doen. Ook is het mogelijk voor onze klanten om in onze bussen los van de actieproducten een donatie te doen of het speciale Pink Ribbon-armbandje te kopen.” Met de actie hoopt Dijkstra een streefbedrag van duizend euro aan het goede doel te doneren.

Het werkgebied van Kaasboer Siebren is Zuid-Friesland, met als uiterste plekken Burgum en Harlingen, de Noordoostpolder en een stukje Overijssel. Aan de Pink Ribbon-actie verlenen Bakkerij Twijnstra uit Oudemirdum, Bakkerij Meinsma uit Balk, Bruinsma Worstmakerij uit Joure, Kaasboerderij De Deelen uit Tijnje, Eurofoodgroup uit Kampen en Haarsma Foodimpuls uit Heerenveen hun medewerking.