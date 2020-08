Joli Vie opent zaterdag de deuren van nieuwe Yoga & Pilates Studio

De deuren openen zich tussen 13.00 en 17.00 uur voor iedereen die een kijkje wil nemen en geïnteresseerd is in de lessen van Joli Vie. Regel dan ook je inschrijving en stel je vragen rondom privé en duo lessen op de Pilates Reformer.

Volgende week beginnen alle reguliere lessen weer: groepslessen Pilates, Vinyasa yoga en Yin yoga. Maar ook de personal training op de Pilates reformer is te doen bij Joli Vie.

Voor bedrijven is er een samenwerking mogelijk. Bedrijfsyoga op locatie of vroeg in de ochtend is zo'n mogelijkheid, bedrijven kunnen zich inschrijven bij Bedrijfsfitness Nederland. Wees welkom op de open dag, of stuur een mail naar info@Joli-Vie.nl voor vrijblijvend advies. Joli Vie is ook te bereiken via www.Joli-Vie.nl