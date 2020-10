Informatie besmettingen bewoners Patyna

Ielânen, Sneek (laatste update: 28 oktober)

In de Ielânen in Sneek is een bewoner positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoner wordt geïsoleerd verpleegd. Door deze positieve test neemt Patyna het zekere voor het onzekere. Daarom hebben wij moeten besluiten de afdeling Terpen/Greiden te sluiten voor bezoekers. Het sluiten van de afdeling geldt tot nader orde.

Talma State, Heeg (laatste update: 26 oktober)

In Talma State in Heeg zijn meerdere bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden geïsoleerd verpleegd. De locatie blijft open voor bezoek.

Bloemkamp, Bolsward (laatste update: 26 oktober)

In Bloemkamp in Bolsward (afdeling Balsemien rood) zijn meerdere bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden geïsoleerd verpleegd. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten de afdeling Balsemien (rood) per direct te sluiten voor bezoekers. Het sluiten van de afdeling geldt tot nader orde.