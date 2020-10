In Friesland 294 nieuwe coronagevallen: SWF scoort hoog net 44 nieuwe besmettingen

SNEEK- Er zijn in Fryslân 294 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat is het hoogste aantal dat er tot nu toe in één dag is bijgekomen. Zondag waren het er 179.

In Leeuwarden zijn de meeste mensen positief getest: 87. Ook Súdwest-Fryslân scoort hoog met 44 nieuwe besmettingen. In Smallingerland en De Fryske Marren zijn beide 24 besmettingen erbij gekomen.