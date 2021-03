SNEEK- In 7 dagen uit de overleef-modus (speciaal voor moeders) De corona-tijd vraagt veel van ons allemaal. Ook in ‘gewone’ gezinnen neemt de stress toe. Van het een op het andere moment zitten kinderen thuis door een lock-down, verkoudheidsklachten of quarantainemaatregelen. En meestal zijn het de moeders die dan de agenda omgooien of herorganiseren.

Niet zelden komt daarbij hun eigen ontspanning en vrije tijd in het gedrang. Er wordt in de avonduren wat extra gewerkt of de wekker gaat extra vroeg om dan nog wat productieve uren te maken. Voor korte tijd is dit geen probleem, maar de situatie duurt nu een jaar en de rek is er bij veel moeders uit.

Daarom organiseert de Praktijk voor Eigen Wijsheid vanaf maandag 29 maart een 7-daagse challenge ‘Ontdek je Eigen Wijsheid’. “Eigen Wijsheid staat voor keuzes maken die voor jou goed voelen. Je eigen balans bepalen tussen alles wat moet en gewoon genieten van het leven. Eigen Wijsheid is niet moeilijk, maar als je te weinig energie hebt en het overzicht kwijt bent, lukt het vaak niet meer om te voelen wat voor jou echt belangrijk is. Je zit dan in de overleef modus.” Zegt Eigen Wijsheid coach Laura Beekhuizen (foto) uit Sneek.

Hoe doorbreek je deze overleef modus?

Dit kan je ervaren in de gratis challenge ‘Ontdek jouw Eigen Wijsheid’. Speciaal voor moeders die het moeilijk vinden om tijd en ruimte voor zichzelf te maken en zichzelf gemakkelijk wegcijferen. In de challenge krijgen ze 7 dagen lang een mailtje met een uitdaging: een opdracht, oefening of enkele vragen om over na te denken. De challenge wordt ondersteund door een besloten Facebook-groep.

Moeders worden gestimuleerd om dingen anders te doen en ontdekken hoe ze de regie kunnen herpakken op wat ze denken en doen. Het resultaat is dat ze ontspannen, meer lachen en de energie voelen om gewoon even met de kids gek te doen of juist een goed gesprek te voeren.

De challenge is een cadeautje voor alle (hardwerkende) moeders, maar eigenlijk voor het gehele gezin. Benieuwd naar deze gratis challenge ‘Ontdek jouw Eigen Wijsheid’? Kijk dan voor meer informatie of aanmelden op www.praktijkvooreigenwijsheid.nl.

Start: maandag 29 maart.