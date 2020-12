Iedere dag opnieuw veel besmettingen in Súdwest-Fryslân, GGD tast in het duister

SNEEK-Dag in dag uit, en week na week springt Súdwest-Fryslân er in onze provincie bovenuit wat betreft het aantal coronabesmettingen. Het is een grote gemeente, maar ook omgerekend naar het aantal inwoners staat Súdwest-Fryslân bovenaan. De GGD Fryslân maakt zich er zorgen over, maar heeft geen goede verklaring voor de cijfers.

De afgelopen zeven dagen zijn in Súdwest-Fryslân 264 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Omgerekend naar 100.000 inwoners zijn dat er 294, veel meer dan in andere Friese gemeentes. Alleen twee gemeentes in het noordoosten van de provincie zitten ook boven de tweehonderd per 100.000: Noardeast-Fryslân (229) en Dantumadiel (211). De Rijksoverheid houdt 250 besmettingen op 100.000 inwoners aan voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Geen specifieke oorzaak of plek

"We zien wat uitbraken op scholen en in zorginstellingen", zegt GGD-arts Everhard Hofstra. "Maar dat is omdat je het in de omgeving ook meer ziet. Een heel specifieke oorzaak of specifieke plek met veel besmettingen om aan te pakken, zoals een bedrijf of een school, zien we niet."

De GGD bepaalt niet of er aparte maatregelen moeten komen in bepaalde regio's, maar geeft slechts advies. Voor Súdwest-Fryslân weet de GGD niet wat goede maatregelen zouden zijn. "Winkelstraten sluiten zou niet echt bijdragen aan een daling, daarom adviseren we dat ook niet. Je wilt maatregelen nemen die de maatschappij niet onnodig belasten."

Regionale maatregelen hebben gevolgen voor andere regio's

Uiteindelijk kunnen burgemeesters besluiten om toch maatregelen te nemen. Hofstra: "Dat moet dan wel in overeenstemming zijn met de omgeving. Want als je in een bepaald gebied een maatregel treft, kan dat gevolgen hebben voor een naburige regio." Dat is ook een van de redenen waarom er in Nederland nauwelijks regionale maatregelen gelden. De horeca sluiten in een bepaald gebied kan als gevolg hebben dat mensen naar restaurants en kroegen in een naburige provincie gaan.

Hofstra verwacht ook niet dat premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond bepaalde maatregelen opheffen. "Als ik kijk naar de cijfers van de afgelopen periode, kan ik me een versoepeling van de regels niet voorstellen. Die maatregelen zijn ook zo belangrijk."

Niet alleen impact op fysieke gezondheid

Hofstra wijst op de algemeen bekende maatregelen: afstand houden, handen wassen, thuisblijven en een mondkapje dragen. "Ik hoor wel eens dat mensen zich afvragen waarvoor ze het doen. Maar ik wil hen vragen om goed naar je omgeving te kijken. Het gaat niet alleen om je eigen gezondheid, maar ook om de mensen om je heen."

En het gaat verder dan gezondheid, zegt Hofstra. Want zo lang de cijfers niet verbeteren, blijven maatregelen van kracht. "Bedenk hoeveel jongeren nu geen bijbaan hebben doordat de horeca dicht is. Ook voor de studie heeft het gevolgen. Er is veel eenzaamheid. Heel veel mensen ervaren ook op die manier de impact van het virus."