Hoogste corona risiconiveau 'zeer ernstig' geldt nu in Friesland

FRYSLÂN - Het risiconiveau in Friesland gaat van 'ernstig' naar 'zeer ernstig. Dat blijkt uit het 'coronadashboard' van de Rijksoverheid. 'Zeer ernstig' is het hoogste niveau. Dat geldt nu in het hele land.

De opschaling heeft te maken met de snelle toename van het aantal coronabesmettingen. Omdat er sinds vorige week in het hele land een strenge lockdown geldt, heeft de opschaling geen consequenties voor de maatregelen.

In Friesland zijn er de afgelopen 24 uur 288 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat meldt her RIVM. Het totaal aantal besmettingen op één dag is maar één keer hoger geweest. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is al vier dagen hoger dan 200 per dag. Vrijdag werden er 211 besmettingen gemeld.