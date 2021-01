FRYSLAN - Heel Friesland Belt is een belservice waar ouderen en vrijwilligers aan elkaar gekoppeld worden. Eenzaamheid is meer dan ooit aanwezig onder ouderen.

“Help jij ons als bel-vrijwilliger het eenzaamheidsvirus te bestrijden? Vul het contactformulier in via de link, dan koppelen wij de telefoonnummers. Want: digitaal bezoek is beter dan geen bezoek, toch”, vragen de vrijwilligers van Heel Friesland belt.

Voor meer info: https://www.facebook.com/sociaalgoud/