Gratis mondkapjes voor mensen met smalle beurs

“Als je naar de supermarkt moet of naar het station is het advies een mondkapje te dragen. Voor mensen met een smalle beurs kan dit een behoorlijke uitgave zijn. Daarom hebben we besloten gratis mondkapjes uit te delen aan deze mensen”, zegt wethouder Gea Wielinga (foto). Iedereen krijgt drie herbruikbare mondkapjes. Wel zo handig. De mondkapjes kunnen na gebruik gewoon in de wasmachine gewassen op 60 graden.

Advies mondkapje De afgelopen periode is er een snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, ook in Súdwest-Fryslân. Daarom adviseert de Rijksoverheid iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen in ruimtes waar ook anderen komen. Bijvoorbeeld in de supermarkt, winkels, op school en op stations. Het kabinet wil het dragen van een mondkapje in deze en andere ruimtes binnenkort verplichten. Het Kabinet vraagt aan gemeenten naar oplossingen om minima te voorzien van mondkapjes.

Uitdelen

Mensen met een minimum inkomen krijgen drie mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast worden mondkapjes uitgedeeld via het Sociaal Collectief en andere maatschappelijke partners. Organisaties waar inwoners zelf contact mee hebben. Denk aan de Voedselbank en de Kledingbank.