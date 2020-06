‘Glossy’ zorgstudenten Friesland College voor eenzame ouderen

SNEEK - In hun werkplek zien ze veel mensen, die in deze crisis maar moeilijk de dagen doorkomen. Ouderen vaak, die ’t nu met weinig sociale contacten moeten doen… Dan is een dag gauw lang en saai. Voor hen maakte een groep BBL-studenten van opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op het Friesland College een ‘glossy’, waar zij zelf mee aan de slag kunnen.

Het begon met een opdracht voor het vak Omgangskunde. Wat kunnen wij bedenken om deze eenzame mensen een hart onder de riem te steken? En hoe doen we dat? Deze uitdaging van docente Rachel Nijkamp maakte ‘haar’ groep van twaalf BBL-studenten uit heel Friesland - heel divers ook in achtergrond en leeftijd – zo enthousiast, dat ze in de meivakantie stevig doorwerkten aan hun project.

Hart onder de riem

Ze maakten een glossy met gedichten, plaatjes, woordraadsels en andere puzzels om even aan wat anders te denken. ‘We zien de glossy eigenlijk als een heel erg uitgebreide kaart van ons, voor onze doelgroep’, zegt studente Hester Lau. ‘Vandaar ook wat persoonlijke dingen als het voorwoord, stukjes tekst erbij en onze foto´s. Hiermee willen we mensen laten weten dat er aan hen gedacht wordt en willen we hen een hart onder de riem steken.

De studenten verzamelden allerlei opgaven, op verschillende niveaus, en verrijkten dat met eigen bijdragen. In zwart-wit, om het lezen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ze gebruikten de vakantie ook om een ontwerp te maken. Hester: ‘En ja, dan moet ‘ie natuurlijk ook naar de mensen voor wie je ’t hebt gemaakt…’

‘Erg blij mee’

Het Friesland College heeft er vijfhonderd van laten drukken, die de studenten kunnen verspreiden in de huizen waar ze werken. ‘In ons onderwijs is samen optrekken met de zorg heel belangrijk’, zegt Ida van Marion, directeur van de FC-school voor ZSW. ‘Dan is zo’n initiatief natuurlijk prachtig.’

Een voorschotje van veertig exemplaren rolde in Huylckensteyn in Bolsward al uit een printer, voor de bewoners van het woonzorgcentrum waar studente Jolanda Jansen-Hoekstra werkt. Hester: ‘Ze waren er erg blij mee.’

En voordat de glossy’s van die eerste druk op zijn, is er al sprake van een tweede. Zelf willen de studenten er zo’n honderd geven aan hun cliënten. De andere vierhonderd exemplaren gaan naar verschillende zorginstellingen, die zo enthousiast reageren dat het absoluut de moeite waard is om na te gaan wat er verder mogelijk is. Hester: ‘In de ouderenzorg, in de thuiszorg… Overal zijn mensen die we graag dat steuntje in de rug willen geven.