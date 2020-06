GGD waarschuwt voor nep-sms contactonderzoek

FRYSLÂN - Ook in Fryslân gaan nep-sms’jes rond over het coronavirus die de GGD zou hebben verstuurd. Mensen die in contact zouden zijn geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld, zouden zich moeten melden bij de GGD.

GGD Fryslân laat weten nooit dit soort berichten te versturen en roept ontvangers op het sms’je te negeren. Dergelijke sms’jes doken eerder al in andere delen van het land op. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat een persoon in contact is geweest met iemand die positief is getest, dan benadert GGD Fryslân die persoon op een andere manier. In de meeste gevallen krijgen zij een telefoontje.



Voorbeeld van het nep-sms’je dat op dit moment rondgaat:



COVID-19 MELDING: Geachte meneer xxx, uit kontaktonderzoek is gebleken dat u

in direct kontakt bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19 in

postcodegebied xxxxxx. U bent verplicht zich te melden op basis van artikel 26

´Wet Publieke Gezondheid’ bij - GGD Harlingertrekweg 58 te LEEUWARDEN - op :

11-06-20 om 09.50.

Gelieve volgende code te tonen aan de GGD medewerker < PAH428-B >.