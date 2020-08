GGD: 'Scholen hoeven niet meteen dicht bij coronabesmetting'

FRYSLAN - Er is veel onrust en onduidelijkheid bij scholen omtrent het coronavirus. Moeten kinderen en leerkrachten nu wel of niet een mondkapje op? En moet de school dicht bij een besmetting? Er is geen beleid voor maatregelen die een school moet nemen. Dat wordt allemaal individueel bekeken. De GGD heeft het daardoor druk met vragen die binnenkomen.

"Wij krijgen veel preventieve vragen, als er nog niet veel aan de hand is. Kunnen de kinderen wel naar school? Moeten we hen weigeren?", legt Margreet de Graaf van GGD Fryslân uit. "Het is vooral een zaak om te weten dat de besmettelijkheid van kinderen oploopt hoe ouder ze worden. Ouders moeten bij kinderen van jonger dan 12 goed in de gaten houden of ze corona-achtige klachten hebben. Hebben ze die niet, dan kunnen ze gewoon naar school."

Maatwerk

Veel mensen laten eigen interpretaties los op klachten die ze bij hun kinderen zien, zegt De Graaf: "Het blijft ook maatwerk. Daar hebben we het druk mee."

Schoolpersoneel en ouders hebben het gevoel dat het ontbreekt aan beleid op scholen. De Graaf: "Je kunt eerst kijken op de website van het RIVM en Rijksoverheid. Is er dan nog iets dat in jouw geval net wat anders is, neem dan contact op met je contactpersoon van de jeugdgezondheidszorg. Die staat weer in contact met infectieziektenbestrijding. Dat geldt voor zowel ouders als scholen."

Dicht niet altijd de maatregel

In Damwâld en De Westereen dreigden woensdag twee scholen te sluiten omdat bij leerkrachten of familieleden van schoolkinderen een coronabesmetting was vastgesteld. De leerkracht van De Sprankeling in Damwâld testte echter negatief. De Graaf: "Ik wil scholen eigenlijk een hart onder de riem steken. Als een leerkracht positief test, moet je echt even kijken wat er aan de hand is. Houd goed contact met de GGD. Maar dicht is niet altijd de maatregel."