GGD Fryslân start op 15 januari met vaccineren tegen het coronavirus

In Friesland start de GGD op 15 januari met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt.

“Met een vaccinatie tegen het coronavirus bescherm je jezelf, maar ook je familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. Zo zorgt vaccineren ervoor dat we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen. Heb je een vraag over het coronavirusvaccin? Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijk informatienummer 0800-1351”, aldus het bericht op de site van GGD-Fryslân.