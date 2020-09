GGD Fryslân roept mensen op om waakzaam te blijven voor het coronavirus

LEEUWARDEN- Margreet de Graaf van GGD Fryslân zegt ook uit naam van de Veiligheidsregio dat zij zich goed kan vinden in de toon die premier Rutte en minister De Jonge vrijdag gebruikten tijdens de corona-persconferentie. "Afgelopen zomer zagen wij ook wel dat iedereen er wat meer klaar mee was en dat langzaamaan de paniek wegraakte. Daardoor letten mensen minder op en lopen de cijfers hard op. Het Westen is dichtbevolkt in de steden, daar gaat het altijd wat sneller. Maar ook hier loopt het hard op."

Volgens haar was het een goede persconferentie. "Ik ben blij dat ze dit hebben gedaan. Het was ook nodig. In aantallen valt het nog mee, maar je ziet wel een toename in de besmettingen. Als we niet opletten zitten we straks ook bij die oranje gebieden."

Toch gelden de strengere maatregelen die vrijdag voor zes specifieke regio's zijn afgekondigd, niet voor Fryslân. Dan gaat het om de sluitingstijd van kroegen en het bijeenkomen van grote groepen. "Het is natuurlijk niet slim om met meer dan 50 mensen bijeen te komen, helemaal wanneer er te weinig ruimte is. Maar het geldt hier niet zo streng als in de gebieden die genoemd zijn."

Drukte bij teststraten

De Graaf kan moeilijk voorspellen hoe het virus zich binnen Fryslân zal ontwikkelen. "Het is moeilijk om een inschatting te maken van hoe het gaat komen. Dat hangt van het gedrag van de mensen zelf af, maar ook van de geldende maatregelen. De druk op de teststraten is wel heel groot, dus wanneer mensen geen klachten hebben of niet meer hebben: het heeft niet veel nut. Dus maak alleen een afspraak bij klachten. Zo proberen we ook om de tijd die je thuis moet doorbrengen zo kort mogelijk te houden. We hebben nu gehoord dat het maandag mogelijk weer wat ruimer wordt."