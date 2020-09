GGD Fryslân: 'Nog nooit zo veel nieuwe Friese coronabesmettingen'

LEEUWARDEN- Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is nog nooit zo hoog geweest als afgelopen zondag. Dat meldt GGD Fryslân. Zondag kwamen er maar lieft 45 nieuwe Friese besmettingsgevallen bij. Dat is het hoogst aantal sinds het coronavirus in Fryslân is. "Dat is verontrustend hoog", zegt Margreet de Graaf (foto)van de GGD.

Zondag stond de teller van het aantal Friese coronabesmettingen op 27, vrijdag op 22. Ook dat aantal lag al hoger dan voorheen. Maar zondag was er dus een recordaantal met 45 nieuwe gevallen. De meeste nieuwe besmettingen zijn in Leeuwarden. "Dat is zorgelijk", vindt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Het aantal besmettingen liep de afgelopen dagen al op, maar het gaat nu wel erg snel. We zien dat naast jongeren ook ouderen worden getroffen, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen. Gelukkig zijn we er nu beter op voorbereid. We zitten er bovenop, maar het is zeker wel verontrustend."

Signaalwaarde

Met de nieuwe besmettingen zitten we in Fryslân nog net niet op de zogenaamde 'signaalwaarde'. Deze signaalwaarde is een soort van alarmbel, die door het ministerie van Volksgezondheid is vastgesteld om extra maatregelen te kunnen nemen. In Groningen is er al wel sprake van deze signaalwaarde. "Het lastige aan zo'n signaalwaarde is dat het afhankelijk is van allerlei omstandigheden voordat je het besluit kunt nemen om maatregelen in te voeren", legt De Graaf uit. "Dat maakt het zo ingewikkeld."

Testen met voorrang

GGD Fryslân doet mee aan het landelijk telefoonnummer 0800-8101 waar mensen uit de zorg en medewerkers uit het onderwijs met voorrang een afspraak kunnen maken voor een coronatest. Dit nummer kan sinds maandagochtend worden gebeld. Het was maandagochtend gelijk al zo druk dat mensen er niet door konden komen. Om in aanmerking te komen voor een voorrangstest moeten deze medewerkers een verklaring van hun werkgever hebben.

"Vanochtend hebben er al zo'n zestig leraren gebeld", vertelt De Graaf. Toch zit er ook een keerzijde aan de medaille, merkt ze. "Voorrang voor de een, betekent automatisch dat iemand anders langer moet wachten. Hoe meer beroepsgroepen we voorrang geven, hoe groter de vertraging. Dat brengt ons testsysteem in gevaar. Vandaar dat we hopen dat we zo snel mogelijk extra laboratoriumcapaciteit krijgen. Dan is die voorrang niet langer nodig."